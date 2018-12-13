الان تتابع سرقة الهوية على مواقع التواصل.. كيف تحمي نفسك؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

المعروف أن المحتالين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على بيانات المستخدم مثل الأسماء ومواقع البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتفاصيل البطاقة الائتمانية.

وتقول الشرطة إن هذا ما يدعو المستخدمين للامتناع عن فتح مواقع التواصل الاجتماعي بالضغط على رابط، وفتح الموقع مباشرة.

وعلى المستخدمين أيضاً منع الاطلاع على معلوماتهم الشخصية، حتى لا يستخدمها المحتالون.

وعلى موقع فيسبوك، على سبيل المثال، يمكن أن تحجب اطلاع الأغراب على تفاصيل قليلة مثل اسمك وصورة حسابك.

وبشكل عام، على المستخدمين الشك في الروابط التي يتلقونها دون طلبها أو من غرباء.

وتقول الشرطة إن وسائل الهجوم تشمل رسائل مثل: هل هذا أنت في هذا الفيديو؟”، حقق أرباحاً من المنزل، “ألغي حسابك”.

وترسل هذه الأسئلة إلى جانب رابط يدفع المستخدمين لتسجيل الدخول.وعلى المستخدمين أيضاً الارتياب في خدمات تزعم كشف آخر شخص اطلع على حسابك أو تقدم قسائم شراء لعلامات تجارية شهيرة.