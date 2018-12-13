ماكدونالدز تخطط لتقليص استخدام المضادات الحيوية في أطعمتها

كشفت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة عن خطة تهدف إلى تقليص استخدام المضادات الحيوية في لحوم الأبقار المستخدمة بشطائر البرجر.

وعرضت المجموعة الأمريكية العملاقة خطة من 3 مراحل تعتمد على إجراء دراسة بشأن استخدام المضادات الحيوية في 10 بلدان تزودها بلحوم الأبقار.

وأعلنت "ماكدونالدز" أنها ستضع لاحقا أهدافا لتقليص هذا الاستخدام، بحلول نهاية عام 2020، كما ستبلغ عملاءها بشأن التقدم المحرز بداية من عام 2022.

وأكد كيث كيني المكلف بشؤون التنمية المستدامة في الشركة، خلال بيان أصدرته المجموعة، الأربعاء، أن مقاومة المضادات الحيوية مسألة كبرى تعنى بالصحة العامة، و"نحن نأخذ على محمل الجد الفرصة التي يوفرها لنا موقعنا للعمل على نطاق واسع لمواجهة هذا التحدي".

وكانت سلسلة "ماكدونالدز" أعلنت خلال عام 2017 نيتها تقليص استخدام المضادات الحيوية في لحوم الدجاج بمطاعمها حول العالم خلال السنوات المقبلة. كما أعلنت مجموعات أمريكية أخرى مثل "والمارت" و"تايسن فودز" اتخاذ تدابير لتقليص- أو القضاء على- استخدام المضادات الحيوية في الدجاج.

يأتي هذا الوعي وسط تحذيرات من جانب إخصائيين في القطاع الصحي، واعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر/أيلول 2016، يدعو إلى حركة منسقة للحيلولة دون "الاستخدام المفرط لهذه الأدوية".