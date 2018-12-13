نساء قرية إيطالية يصنعن شجرة كريسماس من الكروشيه طولها 6 أمتار

أزاحت بلدة تريفينتو الإيطالية الستار عن شجرة كريسماس في الساحة المركزية للبلدة، رغم أنها بلا أغصان أو فروع أو حتى أوراق، لكن الشجرة تبعث على البهجة، بسبب استخدام مجموعة كبيرة من الخيوط الملونة في صناعتها.

تعود فكرة صناعة الشجرة إلى نساء القرية اللاتي قررن الاحتفال بعيد الميلاد بحياكة شجرة كريسماس من الكروشيه فقط، يصل طولها إلى 6 أمتار، حسب ما ذكره موقع وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

وتعد "تريفينتو" بلدة في مقاطعة كامبوباسو بإقليم موليزي الإيطالي.

ويبلغ قطر شجرة الكريسماس الفريدة نحو 3 أمتار ونصف المتر، ومصنوعة من 1300 بكرة صوف ملون.



ونالت شجرة الكريسماس إعجاب عدد كبير من الأشخاص من سكان البلدة وزائريها، وانتشرت صورها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن الاستمتاع برؤية شجرة الكروشيه والتصوير بجانبها طوال فترة العطلة حتى 6 يناير/كانون الثاني المقبل.

يذكر أن الشجرة شاركت في صناعتها مجموعة من نساء البلدة الإيطالية بقيادة لوتشيا سانتوريللي، السيدة العاشقة لحياكة الكروشيه، التي صنعت خلال شهر أغسطس/آب العام الماضي، سجادة قياسية بطول 640 متراً وعرضتها في شوارع المركز التاريخي ثم بيعت لصالح الأعمال الخيرية.