ميجان ماركل تقدم جائزة أفضل مصممة أزياء في حفل جوائز الموضة البريطاني

فاجأت ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري الحضور بظهورها على خشبة مسرح حفل جوائز الموضة البريطاني Fashion Awards لعام 2018 لتكريم المصممة البريطانية وايت كيلر.

وظهرت ميجان ماركل بكامل أناقتها، الإثنين، بقاعة ألبرت الملكية في لندن، لتقديم جائزة أفضل مصمم أزياء نسائية في بريطانيا لهذا العام لمصممة فستان زفافها على الأمير هاري، وايت كيلر، المديرة الفنية لدار أزياء Givenchy.

وأطلت دوقة ساسكس في غاية الأناقة والبساطة أيضاً بفستان طويل باللون الأسود، أظهر علامات الحمل بوضوح، من توقيع دار الأزياء الفرنسية "جيفنشي"، بحسب موقع مجلة "بيبول" الأمريكية.

وجاء الفستان الأنيق المصنوع من قماش القطيفة أو الخامة المخملية بتفصيلة الكتف الواحد أو "وان شولدر".

كما نسقت "دوقة ساسكس" إطلالتها بزوج من الصنادل باللون الذهبي من توقيع مصممة الأزياء البريطانية تمارا ميلون.

وكعادتها حافظت "ميجان" على مكياجها البسيط، من خلال اختيار أحمر الشفاه الشفاف اللامع، أما لعينيها فاختارت لمسة من الكحل الأسود الرقيق، وقليلا من أحمر الخدود "البلاشر" المائل إلى اللون البرونزي اللامع.

أما تصفيفة شعرها فاعتمدت على ربطه إلى الوراء في شكل "كعكة" مع فرقه من المنتصف.

ولكن الأمر اللافت للنظر هو وضع ميجان ماركل طلاء الأظافر باللون الأسود، في خطوة غير معتادة على سيدات القصر الملكي البريطاني، وفي لفتة قد يعتبرها البعض خروجاً عن بروتوكول العائلة المالكة، الذي يحدد تطبيق طلاء الأظافر الشفاف فقط.

ارتدت الدوقة مجوهرات رقيقة مكونة من أقراط وأساور باللون الذهبي، ماركة Pippa Small.

بلغ سعر الأقراط التي ارتدتها دوقة ساسكس في الحفل 50 جنيها إسترلينيا، أما الأساور فتراوح سعرها من 140 إلى 430 دولارا على الموقع الرسمى لمصممة المجوهرات بيبا سمول.

يذكر أن كبيرة مصممي دار الأزياء الفرنسية وايت كيلر هي مصممة فستان زفاف ميجان ماركل إلى الأمير هاري، شهر مايو/أيار الماضي.