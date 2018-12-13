"جوجل" تكشف أهم عمليات البحث في 2018

أعلنت شركة جوجل، الأربعاء، عن أهم عمليات البحث التي أجراها مستخدمو عملاق البحث الإلكتروني في المجالات المختلفة مثل الفن والسياسة والرياضة.

ووفقاً لجوجل، غلبت الشخصيات الراحلة على قائمة المشاهير؛ مثل المغني الأمريكي ماك ميلر، وستان لي مبتكر شخصيات عالم "مارفل" الشهيرة، والطاهي الأمريكي الشهير، أنتوني بوردين، وعالم الفيزياء ستيفن هوكينج، بحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

أما في قائمة الأحداث الكبرى التي حظيت باهتمام الملايين، فتنوعت ما بين الكوارث الطبيعية مثل أعاصير "فلورنس" و"مايكل" التي هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداث سياسية مثل جلسات الاستماع التي عقدها الكونجرس الأمريكي للقاضي بريت كافانو، الذي أصبح عضواً في المحكمة العليا، أعلى محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من مزاعم الاعتداء الجنسي التي طالته، وكذلك أزمة الإغلاق الحكومي نتيجة الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، ولم تخل القائمة من الأحداث السعيدة مثل الزواج الملكي للأمير هاري والممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

وفي قائمة الأفلام الأكثر بحثا، كان من بينها Black Panther- Deadpool 2- Venom- Avengers: Infinity War- Bohemian Rhapsody.