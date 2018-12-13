مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس

وأفاد شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وقال وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان له "شبهة لوقوع عملية طعن إرهابية في شارع هجاي في البلدة القديمة في مدينة القدس، حيث وصل مخرب إلى قاعدة حراسة ،مكث بها أفراد من الشرطة في مفترق ههوسيفس، وطعن شرطيين".
وأضاف بدر في بيانه "قامت الشرطة بالرد فورا على المخرب ".
وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود إلى مكان الحادث، وقامت بتطويق المكان للبحث والتفتيش.
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