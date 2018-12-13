صحة جدة تحتفى باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية

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زينة الفدح
نيابة عن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ، دشن مستشار مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور عبد الرحمن كركمان مساء اليوم الأربعاء بمجمع العرب مول فعالية اليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية تحت شعار ( لأننا نهتم ) والتي نظمتها ادارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة ، و بحضور مدير مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور عبد الرحمن بخش و مدير مستشفى الولادة و الأطفال بالمساعدية الدكتور ياسر الغامدي ومدير مستشفى اضم العام الاستاذ. صالح الزهراني و عدد من القيادات بصحة جدة .
و أشاد الدكتور عبد الرحمن كركمان بالخدمات التي تقدمها إدارة الطب المنزلي بصحة جدة ، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب ٢٠٠٠ مريض يتم تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بمنازلهم دون تكبدهم عناء مراجعة المستشفيات ، كما صرحت الدكتورة غادة امير مديرة ادارة الرعاية الصحية المنزلية أن فعاليات اليوم السعودي للطب المنزلي تركز على مفاهيم التثقيف الصحي و تطبيقاته المختلفة من باب إيماننا التام بأن الأيام التثقيفية و التوعوية تساهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع و معرفة حقوقه و واجباته والطرق الصحيحة في تلقي الخدمة .
و شهدت الفعالية مشاركة العديد من مستشفيات محافظة جدة في المعرض المصاحب لهذه الفعالية ، حيث أقيمت العديد من الأركان التوعوية و التثقيفية لزوار المجمع بمختلف المعلومات التي تهم الرعاية المنزليه .
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