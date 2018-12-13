تعرف عليها.. نصائح لتخفيض #الكوليسترول في الجسم

صحيفة الخليج الالكترونية نصحت د. غديّر الشمري، مستشارة التغذية الطبية، باتباع بعض العادات الغذائية؛ لتخفيض نسبة الكوليسترول في الجسم. وقدمت الشمري في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، عدة نصائح لتخفيض الكوليسترول منها: تجنب اللحوم المصنعة والحمراء والسمن انزع جلد الدجاج قبل الطبخ وتناول السمك مرتين أسبوعياً

تجنب الطحين الأبيض والسكر

تناول الشوفان

أكثر من الخضار والفواكه

اجعل البقوليات مكان البروتين الحيواني يوماً بالأسبوع

خفف وزنك

تحرك كثيراً

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