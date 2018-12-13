كشف بيان لـ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية الصادر الأربعاء، عن تراجع الرقم القياسي للمنتج الصناعي في قطر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.6% على أساس شهري، لتراجع نشاط التعدين، وإمدادات الكهرباء والماء.

ووفقا لبيان الوزارة، سجل الرقم القياسي للمنتج الصناعي القطري في أكتوبر الماضي 108.1 نقطة، مقابل 108.8 نقطة في سبتمبر السابق له.

ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 3 مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، وتليه الصناعة التحويلية بـ15.2%، ثم الكهرباء بأهمية نسبية 0.7%، والماء بـ0.5%.

وأثر على التراجع الشهري للمؤشر انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.1%، لتراجع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وذلك رغم ارتفاع الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بـ1.1%.

كما هبطت إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 8%، إلى جانب انخفاض إمدادات الماء 2%.