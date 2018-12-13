شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: قطر مستمرة في التحريض على جيرانها متجاهلة معاناة شعبها والان مع التفاصيل

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، أن سياسة نظام الحمدين مستمرة في الأذى والتحريض على الجيران، في الوقت الذي تتجاهل فيه معاناة المواطن القطري.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية، وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار، وفي الآن ذاته تبحث عن صلح "حب الخشوم".

وأضاف أنه موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري، وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاعًا لمؤامراته وأحلامه.