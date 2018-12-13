إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع جيش الاحتلال

واقتحمت أكثر من 30 دورية عسكرية إسرائيلية مدينة رام الله وضربت طوقًا أمنيًّا على المدينة.
واعتقلت قوات خاصة إسرائيلية الشاب عمر صالح البرغوثي في بلدة سردا شرق رام الله وأطلقت النار عليه في حين لم تتضح حالته الصحية.
وداهم الجيش الإسرائيلي منزل الشاب المعتقل عمر صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله وأعلنت حظر التجول في القرية واحتجزت أفراد عائلته في وقت منعت فيه طواقم الإسعاف من عبور البلدة.
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