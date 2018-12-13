بابا الفاتيكان يعلق على هجوم ستراسبورج.. ماذا قال؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أدان بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء في ستراسبورج شمال شرقي فرنسا.

وجاء ذلك في برقية بعثها وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إلى رئيس أساقفة ستراسبورج لوك رافيل، أشار فيها إلى أنّ البابا تلقى بحزن نبأ الهجوم، الذي راح ضحيته عددٌ من الأشخاص.

وأكدت البرقية أنّ "البابا فرانسيس يكرر إدانته الشديدة لمثل هذه التصرفات".

كما أعرب البابا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا وكل الأشخاص الذين عانوا من جراء هذا العمل الإرهابي، مؤكدًا أنه سيصلي من أجلهم، فضلًا عن شكره لجميع المهنيين والمتطوعين الذين قدموا المساعدة للمتضررين.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، برصاص مسلّح مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة" في إطلاق نار يوم أمس الثلاثاء، في سوق الميلاد في ستراسبورج شمال شرقي فرنسا، ولاذ بالفرار، في هجوم أكّدت السلطات دافعه "الإرهابي".