بابا الفاتيكان يعلق على هجوم ستراسبورج.. ماذا قال؟

وجاء ذلك في برقية بعثها وزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إلى رئيس أساقفة ستراسبورج لوك رافيل، أشار فيها إلى أنّ البابا تلقى بحزن نبأ الهجوم، الذي راح ضحيته عددٌ من الأشخاص.
وأكدت البرقية أنّ "البابا فرانسيس يكرر إدانته الشديدة لمثل هذه التصرفات".
كما أعرب البابا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا وكل الأشخاص الذين عانوا من جراء هذا العمل الإرهابي، مؤكدًا أنه سيصلي من أجلهم، فضلًا عن شكره لجميع المهنيين والمتطوعين الذين قدموا المساعدة للمتضررين.
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