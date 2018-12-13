رسالة من ملك المغرب إلى فرنسا في ظروفها «العصيبة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بعث العاهل المغربي محمد السادس، برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضحايا هجوم مدينة ستراسبورج، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، عبّر محمد السادس - في البرقية - عن أحر التعازي لأسر الضحايا ولكافة الشعب الفرنسي، وأصدق مشاعر التعاطف، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى".

كما أعرب ملك المغرب "أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب المغربي، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع، مؤكدًا تضامنه التام مع فرنسا في هذه الظروف العصيبة.

وقام شخص مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة"، بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، مساء أمس.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، ولاذ منفذ الهجوم الذي أكدت السلطات أنه "إرهابي" بالفرار.

وقال المدعي العام في باريس، ريمي هيتس، الأربعاء، إنه تم التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورج، مشيرًا إلى أنّه تم القبض على 4 من المقربين إليه.