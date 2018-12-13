البنتاجون: أنجزنا إقامة نقاط مراقبة في سوريا قرب الحدود التركية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنّه تم إنجاز إقامة نقاط مراقبة في شمال سوريا قرب الحدود التركية؛ لمنع اندلاع أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد تدعمهم واشنطن، وذلك في تجاهل تام للطلب الذي قدّمته رسمياً أنقرة لواشنطن للعدول عن إقامة هذه النقاط.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الكولونيل روب مانينج، الثلاثاء، إنّه "بأمر من وزير الدفاع جيمس ماتيس، أقامت الولايات المتحدة مراكز مراقبة في المنطقة الحدودية شمال شرق سوريا.

وأضاف: "نحن نأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجدّ، ونحن ملتزمون بتنسيق جهودنا مع تركيا لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا".

وتسبّب الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية بتوتّر علاقات الولايات المتحدة مع تركيا التي تخشى من قيام منطقة كرديّة تتمتع بحكم ذاتي على حدودها الجنوبية، لذا أعلنت تركيا، الجمعة الماضي، أنّها طلبت من الولايات المتحدة التخلّي عن نقاط المراقبة هذه.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إنّ وزير الدفاع خلوصي أكار سلّم هذا الطلب للممثّل الخاص للولايات المتحدة بشأن النزاع السوري جيمس جيفري خلال اجتماع في أنقرة.

وكان أكار انتقد بحدّة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني عزم الولايات المتحدة على إقامة نقاط مراقبة في شمال سوريا، بهدف منع أي مواجهة بين الجيش التركي و"وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبر العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.

وفي المقابل، تعتبر واشنطن أن الهدف من إقامة هذه النقاط هو التأكّد من أن قوات سوريا الديمقراطية - تحالف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن - "لن تنسحب من المعركة" ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ولكن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب تنظيما إرهابياً على غرار حزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إنّ الوحدات فصيل تابع له.