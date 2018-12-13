شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يفكك خلية إرهابية بداعش فى حوض الوقف بديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت قوات الأمن العراقى خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصدر أمنى، قوله إن قوة أمنية تمكنت بناء على معلومات استخبارية من ضبط خلية إرهابية فى حوض الوقف شمال شرق بعقوبة، واعتقلت قياديا فى تنظيم "داعش" قرب بعقوبة.

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