النفط يهبط بفعل «تصريحات إيرانية»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هبطت أسعار النفط في تسوية تعاملات الأربعاء، بعد تقارير عن أنّ وزير النفط الإيراني قال إنّ هناك انقسامات داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وبحسب "رويترز"، فإنّ ذلك قاد العقود الآجلة إلى التخلي عن مكاسبها التي حققتها في وقت مبكر بفضل تخفيضات إنتاج "أوبك" وتقلص الصادرات الليبية.

وبدّد الخام مكاسبه في وقت لاحق من التعاملات بعد تقارير عن أنّ وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه أبلغ التلفزيون الرسمي بأن المنظمة لا تتعامل بود مع ثالث أكبر منتجيها.

والأسبوع الماضي، وافقت "أوبك" على خفض الإنتاج فقط بعد أن أعطت إيران الضوء الأخضر للاتفاق، وتقلصت صادرات إيران من الخام بفعل العقوبات الأمريكية منذ أوائل نوفمبر الماضي.

وقالت "أوبك" - الأربعاء - إنّ عليها تعويض انخفاض صادرات إيران، كما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضًا يوم الثلاثاء، بأنّ الصادرات تحسنت منذ أوائل نوفمبر.

وفي وقت سابق الأربعاء، ارتفعت الأسعار بدعم من خفض صادرات ليبيا والتخفيضات المزمعة بقيادة أوبك.

وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت عند 60.15 دولار للبرميل، بانخفاض قدره خمسة سنتات خلال يوم الأربعاء، بينما انخفض الخام الأمريكي 50 سنتًا إلى 51.15 دولار للبرميل.