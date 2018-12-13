النفط يهبط بفعل «تصريحات إيرانية»

وبحسب "رويترز"، فإنّ ذلك قاد العقود الآجلة إلى التخلي عن مكاسبها التي حققتها في وقت مبكر بفضل تخفيضات إنتاج "أوبك" وتقلص الصادرات الليبية.
والأسبوع الماضي، وافقت "أوبك" على خفض الإنتاج فقط بعد أن أعطت إيران الضوء الأخضر للاتفاق، وتقلصت صادرات إيران من الخام بفعل العقوبات الأمريكية منذ أوائل نوفمبر الماضي.
وقالت "أوبك" - الأربعاء - إنّ عليها تعويض انخفاض صادرات إيران، كما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضًا يوم الثلاثاء، بأنّ الصادرات تحسنت منذ أوائل نوفمبر.
وفي وقت سابق الأربعاء، ارتفعت الأسعار بدعم من خفض صادرات ليبيا والتخفيضات المزمعة بقيادة أوبك.
وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت عند 60.15 دولار للبرميل، بانخفاض قدره خمسة سنتات خلال يوم الأربعاء، بينما انخفض الخام الأمريكي 50 سنتًا إلى 51.15 دولار للبرميل.
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