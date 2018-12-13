نائب رئيس وزراء إيطاليا يواجه انتقادات بسبب «حزب الله»

وندّد سالفيني بالجماعة الشيعية بعد ذلك ووصفها بأنها "إرهابية"، ثم زاد من تصريحاته هذه يوم الأربعاء بعد أن تعرض لانتقادات من حركة (5-نجوم) حليفته في الائتلاف الحاكم.
وقال في تسجيل مصور على صفحته على فيسبوك: "من الغريب أن تقرأ في الصحف الإيطالية أن بعض الناس يتعجبون من وصفي الإرهابيين الإسلاميين بما هم عليه، إرهابيون إسلاميون".
وأضاف: "دعونا نعطي الوزن الصحيح للكلمات.. إذا لم نعرف الخصم، ولا أقول العدو بل الخصم، فإننا لن نكسب اللعبة".
ويأتي الخلاف في الوقت الذي يبدو فيه أن ميزان القوة يتغير بين حزب الرابطة وحركة (5-نجوم) في الحكومة، حيث يتفوق حزب سالفيني على حلفائه في استطلاعات الرأي. وتكهنت الصحف بأن سالفيني ربما يتطلع لإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل رغم أنه نفى ذلك مرارا.
وتقدم إيطاليا إسهامًا كبيرًا في يونيفيل التي يرأسها حاليا الميجر جنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول.
وحثّت وزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا، العضو في حركة (5-نجوم)، سالفيني على التفكير جيدًا فيما يقوله.
وقالت - في بيان: "يتعين علينا دائما أن نضع في اعتبارنا أن جنودنا يخاطرون بحياتهم كل يوم من أجل استقرارنا".
ومضى مانيلو دي ستيفانو وكيل وزارة الخارجية والعضو كذلك في حركة (5-نجوم) إلى أبعد من ذلك قائلًا: "أن تتحدث عن اعتبارات جيوسياسية دون فهم الأسباب وتدعم فقط الطرف الأقوى، فهذا أمر يلحق الضرر بالشعب والسلام في المنطقة".
والتقى سالفيني مع ساسة إسرائيليين أثناء زيارته ولم يزر الضفة الغربية المحتلة أو يجتمع بأي من الزعماء الفلسطينيين.
والجماعة متحالفة مع إيران وأرسلت آلاف المقاتلين إلى سوريا مما ساعد في ترجيح كفة الرئيس بشار الأسد في الحرب.
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