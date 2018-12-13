وزير الخارجية الكويتي: مستعدون لاستضافة التوقيع على اتفاق سلام باليمن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية.

وقال "الصباح" في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس، الأربعاء، بحسب "رويترز": "الكويت على أتم الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن في أي وقت يرون انه مناسب، للانتهاء من الحرب والوصول إلى سلم والتوقيع على الاتفاق الذي نأمل أن يكون في دولة الكويت".

ولم يتطرق الوزير الكويتي لإمكانية استضافة بلاده لجولة جديدة من المفاوضات أو المشاورات اليمنية بعد الجولة الحالية المنعقدة في السويد.

وأكّد أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، داعيًّا أطراف الصراع هناك لاستثمار المباحثات الحالية في السويد لإيجاد تسوية تنهي هذه ”المأساة الدامية.

واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك.