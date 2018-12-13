لجنة أممية تضغط على السعودية بشأن مزاعم عن تعذيب نشطاء

وبحسب "رويترز"، سعت اللجنة مؤلفة من عشرة خبراء مستقلين للحصول على معلومات عمّا إذا كان قد تم فتح تحقيق محايد في المزاعم التي تفيد بأن "مسؤولين رفيعي المستوى اشتركوا في تعذيب وقتل جمال خاشقجي خارج نطاق القانون".
وفي رسالة حملت تاريخ يوم الثلاثاء ونشرت على الإنترنت، استندت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى "مزاعم خطيرة" بأن نشطاء مثل لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف والناشطة البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة ومحمد الربيعة وإبراهيم المديميغ محتجزون دون أن توجه لهم اتهامات في سجن ذهبان قرب جدة منذ مايو الماضي.
وقالت الرسالة إنّهم "تعرضوا للتعذيب والتحرش الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة خلال الاستجواب".
ودعت اللجنة للإفراج عنهم وعن ستة نشطاء آخرين بينهم المدون رائف بدوي، الذي تعرض للجلد علانية للتعبير عن آراء معارضة على الإنترنت ويقضي عقوبة السجن عشرة أعوام بعد صدور حكم ضده في 2014 بتهمة خرق قوانين التكنولوجيا والإساءة للإسلام.
وبالنظر إلى الطبيعة الخطيرة لهذه القضايا التي تشمل "الانتقام والتحرش والترهيب واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين"، فقد طلبت اللجنة من المملكة تقديم معلومات خلال 90 يومًا.
وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز" - الأسبوع الماضي - إنّ سعود القحطاني، وهو من كبار مساعدي ولي العهد وفصل من منصبه بسبب دوره في قتل خاشقجي، أشرف بنفسه على تعذيب ناشطة محتجزة على الأقل في وقت سابق هذا العام.
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