«الشيوخ الأمريكي» يقر مناقشة مقترح قانون لوقف الدعم العسكري باليمن

وصوّت 60 عضوًا لصالح البدء في النقاش حول مشروع القانون، فيما عارضه 39 آخرين، حسبما نقلت "الأناضول" عن قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
وجاء قرار أعضاء مجلس الشيوخ على خلفية غضبهم من جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي.
وكان يحتاج القرار 50 صوتًا فقط ليتم تمريره، وفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
غيّر أنّ القضية أخذت بُعدًا آخرًا بعد مقتل خاشقجي، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، قالت الرياض إنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنّها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
لكنّ الرئيس دونالد ترامب، شكّك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية، وهو الموقف الذي سار على نهجه كل من وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
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