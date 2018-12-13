مديرة «CIA» تحيط أعضاء مجلس النواب بجريمة قتل خاشقجي

وبحسب "الأناضول"، شارك نوابٌ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الجلسة، حيث أطلعتهم "هاسبل" على معلومات بحوزة الاستخبارات الأمريكية بخصوص الجريمة.
وردًا على سؤالٍ بشأن إدراج صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في التحقيق؛ قال: "هذا ليس خارج الخيارات".
و"أنجيل" من المقرر أن يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بداية العام المقبل.
وفي 8 ديسمبر الجاري، عقدت "هاسبل" اجتماعات مغلقة مع أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ، لتقديم إفادة حول مقتل خاشقجي.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي؛ غضبًا عالميًّا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة".
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مؤخرًا، أنّها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".
لكنّ ترامب شكّك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأمريكية في طبيعة علاقاته مع الأخيرة.
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