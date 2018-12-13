شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عراقى: هروب سجناء من سجن سوسة بالسليمانية واعتقال 10 منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، بأن عدد من السجناء فى سجن سوسة بالسلمانية تمكنوا من الهروب، مشيرا إلى أن قوة من الأمن اعتقلت 10 منهم.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية" الفضائية مساء الأربعاء، "إن عددا من السجناء فى سجن سوسة الواقع فى منطقة جمجمال بالسليمانية، تمكنوا اليوم، من الهروب".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "قوة من الأمن تمكنت من اعتقال 10 منهم"، مشيرا إلى انه "لم يعرف لغاية الآن عدد الهاربين".

يذكر أن سجن سوسة، أحد السجون النموذجية الذى يقع على بعد 60 كم غرب محافظة السليمانية، ويضم عددا من السجناء المدانون بقضايا "إرهابية" وجنائية حيث يقضى البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 سنة.