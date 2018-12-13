شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى بعد اختطافه على يد قوة إسرائيلية خاصة فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد الشاب الفلسطينى صالح عمر صالح البرغوثى (29 عاما)، مساء الأربعاء، بعد أن أعدمته قوات خاصة إسرائيلية بالقرب من بلدة سردا شمال رام الله.

ووفقا لشهود العيان، فإن "مستعربين" يستقلون مركبة تجارية قديمة ترجلوا من مركبتهم، بعد أن أغلقوا الطريق على المركبة العمومية، وأطلقوا النار صوب المركبة التى كانت تمر من شارع سردا، قبل أن يختطفوا سائقها مصابا.

وأكد الشهود أن المركبة العمومية بقيت فى منتصف الشارع، فقام الشاب وعد البرغوثى بمحاولة إبعاد المركبة من منتصف الشارع لإتاحة المجال للسيارات بالمرور، فقام جنود الاحتلال باعتقال وعد البرغوثى ومصادرة المركبة العمومية.