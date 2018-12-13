شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 4 إجراءات ضرورية لجعل المركبة أكثر أماناً للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصحت الإدارة العامة للمرور باتباع إجراءات ضرورية لجعل المركبة وسيلة نقل آمنة خاصة بالنسبة للأطفال. وقالت إدارة المرور، في انفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: لجعل المركبة أكثر أماناً للأطفال عليكم بالآتي: • أمن الأبواب بجعلها تفتح من الخارج فقط • أمن أزرار فتح النوافذ بحيث تفتح فقط من عند السائق • ضع الأطفال بمقاعد الأمان المخصصة لهم • لا تترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.

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