شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. مداهمة وكر لتصنيع الخمور تديره عمالة وافدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال البحث الجنائي، في شرطة منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، من ضبط عمالة وافدة تُصنِّع الخمور داخل أحد الأحياء.

وتبين أن العمالة المقبوض عليهم جميعهم من الوافدين، واتخذوا مسكنهم “الشعبي” داخل أحد أحياء تبوك وكراً لإعداد وتصنيع الخمور.

وضبطت الشرطة الأدوات المستخدمة، وتم إيقاف العمالة لتحويلهم لجهة الاختصاص تمهيداً لتقديمهم للنيابة العامة.