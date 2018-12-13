شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 5 طرق شيوعاً في الاحتيال الإلكتروني.. احذرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر ياسر الرحيلي، خبير تقني ومتخصص في أمن المعلومات، من أشهر الطرق المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني. وأوضح الرحيلي عبر “تويتر”: أن أكثر طرق خداعاً تستخدم في الإيميلات المُنتحلة عن طريق انتحال إيميل تنبيه من:

– الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وانستقرام وغيرها.

– البنوك ومواقع الدفع المالي مثل بي بال.

– مقدم خدمة الإيميل لديك.

– الخدمات المشهورة مثل نتفليكس وأرامكس.

– أمير نيجيري يريد تحويل أمواله.

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