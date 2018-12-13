ترامب: أدعم ولي العهد السعودي وأثق بقيادته

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه وثقته بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وقال ترامب في مقابلة مع "رويترز"، الثلاثاء، بالبيت الأبيض: إن الأمير محمد بن سلمان "زعيم سعودي.. والمملكة حليف جيد للغاية".

وسألت "رويترز" ترامب عما إذا كان دعمه للمملكة العربية السعودية يعني دعمه للأمير محمد فقال: "حسنا.. يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".

وكان البيت الأبيض قال نهاية الشهر الماضي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبادل حديثاً ودياً مع الرئيس الأمريكي‎ دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية.

وأظهر مقطع فيديو، بثته وكالة الأنباء الفرنسية، جانباً من حديث ودي بين دونالد ترامب، بحضور ابنته إيفانكا، مع الوفد السعودي، قبيل انطلاق أعمال القمة.

