زعماء لبنان «متفائلون» بشأن إنهاء أزمة تشكيل الحكومة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جدّد ساسة لبنانيون، ثقتهم في التوصُّل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة، بعدما قال الرئيس ميشال عون إنّ نتائج جهوده لحل الأزمة المستمرة منذ شهور ستظهر هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، قالت مجموعة من النواب السنة المتحالفين مع جماعة حزب الله الشيعية إنّها تدعم جهود عون لكن لم يتم التوصُّل إلى حل بعد، وألقوا المسؤولية على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

ولبنان، الذي يعاني اقتصاده المثقل بالديون من الركود، في أمس الحاجة إلى حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مطلوبة لوضع ماليته العامة على مسار أكثر استدامة والحصول على تعهدات بمساعدات خارجية.

وعقب الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي، بدأت الخلافات بين الأطراف المتنافسة على تشكيل حكومة وفقًا للنظام الطائفي للبلاد، حيث جرى تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.

وحقّق حزب الله المدجج بالسلاح وحلفاؤه نتائج أفضل في الانتخابات، وخسر الحريري، الذي يتمتع بدعم الغرب، أكثر من ثلث مقاعده رغم أنه لا يزال أكثر الساسة السنة نفوذا في لبنان.

وتركّزت العقبة الأخيرة حول التمثيل السني إذ يطالب حزب الله بمقعد في الحكومة لأحد حلفائه السنة الذين فازوا في الانتخابات ليعكس ذلك مكاسبه في الانتخابات، واستبعد الحريري التخلي عن أحد مقاعده في الحكومة لهم.

ويعتقد محللون أنّ إحدى التسويات تكمن في ترشيح عون لواحدة من الشخصيات السنية المتحالفة مع حزب الله أو أي شخصية مقبولة لديهم ضمن مجموعة الوزراء التي يعينها الرئيس.

وقال عون - يوم الثلاثاء - إنّ الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها بالطريقة التقليدية بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب الأخرى وإنه تعين عليه التدخل لتجنب "كارثة"، في إشارة فيما يبدو إلى الاقتصاد.

وذكر "عون" - وهو حليف لحزب الله - يوم الأربعاء أنّ جهود حل أزمة تشكيل الحكومة ستؤتي ثمارها خلال اليومين المقبلين.

وأوضح علي بزي وهو نائب من حركة أمل التي يتزعمها بري، للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون، أنّ بري قال إنّ هناك مساعٍ جدية لتشكيل حكومة وإن تفاؤله ينبع من تدخل الرئيس عون.

ونُسب إلى رئيس البرلمان نبيه بري قوله إنه متفائل من إمكانية التوصل لحل قريبًا، بينما أوضح وزير الخارجية المكلف جبران باسيل أنّ لبنان سيشكل حكومة جديدة حتمًا رغم كل العراقيل.