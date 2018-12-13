زعماء لبنان «متفائلون» بشأن إنهاء أزمة تشكيل الحكومة

وبحسب "رويترز"، قالت مجموعة من النواب السنة المتحالفين مع جماعة حزب الله الشيعية إنّها تدعم جهود عون لكن لم يتم التوصُّل إلى حل بعد، وألقوا المسؤولية على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
وعقب الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي، بدأت الخلافات بين الأطراف المتنافسة على تشكيل حكومة وفقًا للنظام الطائفي للبلاد، حيث جرى تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
وتركّزت العقبة الأخيرة حول التمثيل السني إذ يطالب حزب الله بمقعد في الحكومة لأحد حلفائه السنة الذين فازوا في الانتخابات ليعكس ذلك مكاسبه في الانتخابات، واستبعد الحريري التخلي عن أحد مقاعده في الحكومة لهم.
ويعتقد محللون أنّ إحدى التسويات تكمن في ترشيح عون لواحدة من الشخصيات السنية المتحالفة مع حزب الله أو أي شخصية مقبولة لديهم ضمن مجموعة الوزراء التي يعينها الرئيس.
وقال عون - يوم الثلاثاء - إنّ الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة لا يمكن حلها بالطريقة التقليدية بين رئيس الوزراء المكلف والأحزاب الأخرى وإنه تعين عليه التدخل لتجنب "كارثة"، في إشارة فيما يبدو إلى الاقتصاد.
وذكر "عون" - وهو حليف لحزب الله - يوم الأربعاء أنّ جهود حل أزمة تشكيل الحكومة ستؤتي ثمارها خلال اليومين المقبلين.
وأوضح علي بزي وهو نائب من حركة أمل التي يتزعمها بري، للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون، أنّ بري قال إنّ هناك مساعٍ جدية لتشكيل حكومة وإن تفاؤله ينبع من تدخل الرئيس عون.
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