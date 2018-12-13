جوتيرتش ومحمد بن سلمان يبحثان تطورات مشاورات السلام اليمنية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ، الأربعاء، تطورات مشاورات السلام اليمنية الجارية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه جوتيريش مع بن سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحث الجانبان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

وأكّد محمد بن سلمان، دعم بلاده الجهود الأممية في هذا الإطار، وتطلعها إلى نتائج إيجابية في مشاورات السويد.

والخميس الماضي، انطلقت جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة.

ومنذ نحو أربعة أعوام، تشهد البلاد حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثي، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى.