استقالة متحدث باسم نتنياهو إثر اتهامات بـ«تجاوزات جنسية»

وفي سبتمبر الماضي، قال "كيز"، إنهّ سيحصل على إجازة "لإزالة الشبهات عن اسمه"، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل جوليا سالازار التي انتخبت لاحقًا كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية نيويورك.
وبرأه تحقيق أجرته لجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية من التهمة الموجهة إليه خلال عمله في الحكومة الإسرائيلية، إلا أنّ هذه اللجنة ليس لديها صلاحية التحقيق في اتهامات موجهة من الخارج.
بدوره، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" في سبتمبر الماضي، أن 11 امرأة اتهمت كيز بـ"الإساءة الجنسية".
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