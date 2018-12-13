استقالة متحدث باسم نتنياهو إثر اتهامات بـ«تجاوزات جنسية»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قدّم ديفيد كيز المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام الدولي، استقالته، الأربعاء، بعد سلسلة من الاتهامات ضده بارتكاب "تجاوزات جنسية".

ونقلت "الأناضول" عن الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنّ نتنياهو قبل استقالة "كيز"، من دون الإشارة إلى الاتهامات.

وقال نتنياهو: "أشكر لديفيد كيز مساهمته العظيمة في جهود الإعلام في إسرائيل"، وفق الصحيفة.

وفي سبتمبر الماضي، قال "كيز"، إنهّ سيحصل على إجازة "لإزالة الشبهات عن اسمه"، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من قبل جوليا سالازار التي انتخبت لاحقًا كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية نيويورك.

وبرأه تحقيق أجرته لجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية من التهمة الموجهة إليه خلال عمله في الحكومة الإسرائيلية، إلا أنّ هذه اللجنة ليس لديها صلاحية التحقيق في اتهامات موجهة من الخارج.

وتعود الاتهامات إلى الفترة، التي سبقت تولي كيز العمل في مكتب نتنياهو في 2016، عندما كان يقيم في الولايات المتحدة.

وقبل انضمامه إلى مكتب نتنياهو، عمل "كيز"، المولود في الولايات المتحدة، مديرًا تنفيذيًّا لمنظمة "ادفانسنج هيومان راتيس" غير الحكومية التي تهدف إلى مساعدة المنشقين في الدول التي تمارس الاضطهاد.

بدوره، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" في سبتمبر الماضي، أن 11 امرأة اتهمت كيز بـ"الإساءة الجنسية".