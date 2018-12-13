اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قررت سبع دول عربية، مساء الأربعاء، إنشاء كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن؛ لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال البيان إنّ "الكيان يهدف إلى التنسيق والتعاون بين الدول ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأضاف أنّ "ذلك يأتي تقديرًا للأهمية التي يمثلها هذا الممر المائي الهام للدول العربية والإفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، في إطار المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر الذي يعد جسرًا للتواصل بين الحضارات والثقافات".
وقرر المشاركون عقد الاجتماع المقبل في القاهرة، لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة، (دون تحديد موعد).
ولم يحدد البيان طبيعة هذا الكيان أو مقره.
شكرا لقرائتكم خبر عن للتعاون السياسي والأمني.. إنشاء كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصر العربية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصر العربية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .