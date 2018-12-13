احتجاجات بـ«السترات الصفراء» في الأردن.. والحكومة تبحث طبيعتها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أفادت مواقع إخبارية أردنية، مساء الأربعاء، بأنّ مواطنين أردنيين أغلقوا شارعًا في مدينة إربد "شمال"؛ احتجاجًا على قرارات الحكومة، مرتدين سترات صفراء.

ونقل موقع "جو24" (مستقل) عن مصدر أمني رفيع (لم يسمه) "إنّ مجموعة من أبناء اللواء (الطيبة) ارتدوا سترات صفراء، وتجمعوا في الطريق العام المؤدي إلى قرية صما، حيث قاموا بإشعال إطارين وسط الشارع".

فيما ذكر موقع سرايا (مستقل)، عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أنّ "بعض المحتجين يتواجدون بالمكان، ويرتدون سترات صفراء، وتتابع حاليًّا الجهات الرسمية لمعرفة طبيعة الاحتجاج وأسبابه، وإن كان المحتجون يرتدون سترات صفراء".

وأكد موقع "جراسا" الخبر، وقال: "أقدم عدد من الشبان يرتدون سترات صفراء، ليل الأربعاء - الخميس، على إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي من بلدة الطيبة، باتجاه صما، في محافظة إربد".

وأوضح "جراسا"، على لسان مصدر أمني (لم يسمه)، أنّ الأجهزة الأمنية تحركت إلى المكان فور تلقيها البلاغ.

ولفت المصدر ذاته إلى أنّ "المحتجين كانوا قد غادروا المكان، وتم فتح الطريق من قبل الأجهزة المعنية وفتح تحقيق بالحادثة".

وتأتي الوقفة الأردنية، التي لم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي، كمحاكاة للتجربة الفرنسية.

وكانت فعاليات شعبية في الأردن، نفذت أواخر الأسبوع الماضي، وقفات احتجاجية بالقرب من مقر الحكومة، بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية، ونشره بالجريدة الرسمية.

فيما قررت تلك الفعاليات إقامة فعالية أخرى، الخميس.