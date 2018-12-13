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حصاد التكنولوجيا.. رائدا فضاء يفحصان ثقب بمحطة الفضاء وحملة تطهير من جوجل

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هناك العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى جرت داخل عالم التكنولوجيا وشغلت العالم خلال الساعات الماضية، وتم تداولها بشكل كبير بين المهتمين بهذا المجال، وإذا كنت تريد متابعة ما حدث دون أن يفوتك شىء، نرصد لك فيما يلى أبرز الأخبار التكنولوجية التى تم نشرها على مدار اليوم.

الصين تستعد لشن حملة اختراق جديدة على الولايات المتحدة

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كم يكسب أهم 3 عمالقة بالتكنولوجيا فى الثانية؟.. مؤسس أمازون 23 ألف جنيه

 

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شاب يتخفى فى زى إنسان آلى يبهر حضور أحد المنتديات فى روسيا.. فيديو

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جوجل: قمنا بحملة تطهير واسعة وتطبيقات Google play آمنة 100%

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فى 8 ساعات إلا ربع.. نجاح مسيرة لفحص ثقب "سويوز" من الفضاء.. فيديو وصور

 

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