هناك العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى جرت داخل عالم التكنولوجيا وشغلت العالم خلال الساعات الماضية، وتم تداولها بشكل كبير بين المهتمين بهذا المجال، وإذا كنت تريد متابعة ما حدث دون أن يفوتك شىء، نرصد لك فيما يلى أبرز الأخبار التكنولوجية التى تم نشرها على مدار اليوم. الصين تستعد لشن حملة اختراق جديدة على الولايات المتحدة كم يكسب أهم 3 عمالقة بالتكنولوجيا فى الثانية؟.. مؤسس أمازون 23 ألف جنيه شاب يتخفى فى زى إنسان آلى يبهر حضور أحد المنتديات فى روسيا.. فيديو جوجل: قمنا بحملة تطهير واسعة وتطبيقات Google play آمنة 100% فى 8 ساعات إلا ربع.. نجاح مسيرة لفحص ثقب "سويوز" من الفضاء.. فيديو وصور

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التكنولوجيا.. رائدا فضاء يفحصان ثقب بمحطة الفضاء وحملة تطهير من جوجل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .