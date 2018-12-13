بعد تهديدات ترامب.. هل توافق أبل على إنتاج الأيفون خارج الصين؟

على الرغم من الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، لم تتسبب فى فرض من أى نوع من الرسوم على الأيفون حتى الآن، إلا أن الرئيس ترامب حذر قبل أسبوعين من أنه قد يطبق قريبًا تعريفة بنسبة 10٪ أو 25٪ على المنتجات الأكثر مبيعًا لشركة أبل، وكشف تقرير جديد من لوكالة بلومبرج أن أبل تأخذ هذا التهديد على محمل الجد.

ووفقًا للتقرير، ليس لدى أبل خطط فورية لتحريك إنتاجها خارج الصين فى الوقت الحالى، وحال الإصرار على فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪، فإن الشركة ستستمر فى تصنيع أجهزتها فى الصين، لكن إذا اختار ترامب فرض تعريفة أكثر قوة بنسبة 25٪ ، فستشرع أبل فى إعادة تقييم موقفها.

واقترح أحد موردى شركة أبل بالفعل بعض المواقع البديلة لإنتاج الـiPad وMac ومساعدة أبل على تجنب تعريفات الاستيراد على هذه المنتجات. ولكن لأن هذه الخطوة ستكون صعبة للغاية، فإن أبل تنتظر الكلمة الأخيرة قبل اتخاذ أى قرارات كبيرة.

كما يمكن لشركة أبل أن تختار نقل إنتاج آيفون خارج الصين - فهى بالفعل تجمع بعض الأجهزة فى الهند - لكن هذا يتطلب عملية شبيهة بالعمليات العسكرية، إذ تعتمد أبل على المئات من الموردين فى شنتشن بالصين، حيث يتم تصنيع غالبية أجهزة الأيفون التابعة للشركة.

من وجهة نظر مالية، يُزعم أن تعريفة الاستيراد بنسبة 10٪ ستؤدى إلى انخفاض الأرباح لكل سهم بمعدل دولار أمريكى تقريبًا، ومع ذلك فى حالة وصول التعريفة الجمركية إلى نسبة 25 ٪، فإن هذا سيتسبب فى انخفاض كبير فى الأرباح لكل سهم قدره 2.50 دولار.