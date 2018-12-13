متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أطلق مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي الدورة الأولى 2018.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المركز في جامعة الشارقة، بحضور الدكتور الصديق المصطفى الشيخ نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، والدكتور إبراهيم علي المنصوري مدير المركز ورئيس اللجنة التنظيمية للجائزة، ونخبة من الخبراء والمهتمين في مجال الاقتصاد الإسلامي والتمويل في الدولة.

وفي الكلمة الافتتاحية، التي ألقاها الدكتور الصديق المصطفى الشيخ بالنيابة عن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة رحب بالحضور على تشريفهم الحفل، كما رفع أسمى معاني الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على تفضل سموه برعاية جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي في دورتها الأولى، كما توجه بالشكر إلى محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي الذي ساهم برعاية ودعم ومشاركة أعمال مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة، منذ نشأته الأولى وحتى يومنا هذا، الأمر الذي مكن المركز من الإسهام وبقدر كبير من المشروعات العلمية الكبرى في ميادين الاقتصاد عامة والإسلامي خاصة، ومن بينها هذه الجائزة الكبرى.وقال الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة في كلمته التي ألقاها: «يأتي إطلاق جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي لتشجيع الجهود العلمية التطبيقية في مجالات وفروع الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والتفوق العلمي فيه بما يضمن إيجاد الوسائل والحلول التي تؤدي إلى الرقي بهذه الصناعة، إلى جانب تطويع البحث العلمي لتكييف التقنية الحديثة في التطبيقات المالية الإسلامية بما يحقق التقدم في العمل المصرفي الإسلامي، كما ويسعى المركز إلى تقديم العديد من المبادرات .

وفي نهاية الحفل، تفضل الدكتور الصديق المصطفى الشيخ يرافقه الدكتور إبراهيم المنصوري بتكريم مصرف الشارقة الإسلامي الراعي الرئيسي للجائزة وتسلم الدرع الدكتور سيد طنطاوي نائب رئيس أول ورئيس الإدارة القانونية نيابة عن الرئيس التنفيذي للمصرف.