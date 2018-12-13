شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجارات الجديد في دبي قريباً.. علاقة أكثر توازناً بين المؤجر والمستأجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخفّض النزاعات وزمن حسمها.. وبنود خاصة تطال مراكز التسوق قانون الإيجارات الجديد في دبي قريباً.. علاقة أكثر توازناً بين المؤجر والمستأجر تاريخ النشر: 13/12/2018 استمع

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