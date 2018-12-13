الرياض تعلن تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، واس:



أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الأربعاء، تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً أن الكيان سيعمل على تعزيز الأمن والتنمية ويمنع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة.

واجتمع وزراء خارجية الأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، إلى جانب السعودية، في الرياض، لمناقشة مسودة ميثاق لإنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس إن الملك سلمان استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، كلاً من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية السوداني الديرديري محمد، ونائب وزير الخارجية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن. وأضافت «واس» إن الملك سلمان استعرض مع الوزراء «آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة».

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ألقى الضوء، على أهمية إيجاد كيان وآلية تعاون مشتركة تضم الدول المطلة على البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من مصالح مشتركة. وأضاف:«إنشاء كيان يجمع دول البحر الأحمر وخليج عدن سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة».

وفي الأثناء دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى تعزيز التعاون والتكامُل بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكداً وجود العديد من فرص التعاون بين دول المنطقة، التي تتطلع مصر إلى استثمارها من أجل غدٍ أفضل لشعوب المنطقة.

ورحب اليمن بالمبادرة السعودية، محذراً في الوقت نفسه، من الأطماع الإيرانية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعا الحضرمي، خلال الاجتماع، إلى إنشاء إطار تنظيمي وقانوني لتنسيق الجهود وتنظيم العمل بين الدول المشاطئة لضمان عمل مؤسسي يتسم بالفاعلية وحسن الأداء. وأكد أهمية التنسيق السياسي بين الدول المشاطئة ومعالجة التحديات من مختلف جوانبها وسبل مواجهتها والحفاظ على سيادة الدول المشاطئة وأمنها القومي وتكثيف التواصل بين الدول المشاطئة ودول العالم الأخرى التي ترتبط بمصالح استراتيجية في البحر الحمر وخليج عدن.



ترامب: محمد بن سلمان زعيممتمكن والمملكة حليف جيد للغاية



جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول، تأكيد إدارته لمواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

وفي حديث ل«رويترز»، وصف ترامب الأمير محمد بن سلمان بالزعيم المتمكّن من سلطته، والسعودية بالحليف الجيد للغاية. وجاء حديث الرئيس الأمريكي مع دعوات أطلقها عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي عهدها، ولم تجد تفاعلاً داخل البرلمان ومجلس الشيوخ.



العاهل البحريني:نقدر المواقف النبيلة للإمارات والسعودية والكويت



قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء، إن المواقف النبيلة للإمارات والسعودية والكويت، «نقدرها أشد تقدير»، معرباً عن خالص شكره لهم في دعم المساعي الوطنية لتحقيق التوازن المالي والنمو الاقتصادي المنشود.

وأكد الملك حمد بن عيسى، في كلمة خلال افتتاحه لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، حرص بلاده على مواصلة الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.

وأضاف: «إننا سنعمل على تقوية أوجه التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في سياق السياسات المشتركة».

وقال: إن «القضية الفلسطينية، تحتل مكان الصدارة ضمن اهتماماتنا، وسنسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

(كونا)



الزياني يستقبلقائد كلية الدفاع الوطني.



استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اللواء الركن طيار رشاد محمد سالم السعدي قائد كلية الدفاع الوطني رئيس اللجنة المشتركة المختصة بدراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.

ورحب الزياني باللواء الركن طيار رشاد السعدي وعبر عن شكره وتقديره للجهود الملموسة التي يقوم بها وأعضاء اللجنة ممثلو القوات المسلحة بدول المجلس للانتهاء من الدراسات الفنية والإدارية والعلمية اللازمة لإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية. (وام)