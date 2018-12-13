عمار بن حميد يطلع على تحضيرات استقبال الأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه بديوان الحاكم، على التحضيرات الجارية في الإمارة لاستقبال عدد من الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.واستمع سموه من فاطمة المسافري رئيسة اللجنة المنظمة لبرنامج زيارة الوفود لإمارة عجمان، بحضور الدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، على خطة العمل وبرنامج الاستقبال.

واطلع سموه أيضاً على الترتيبات الخاصة باستضافة الوفود حيث سيتم تشكيل لجنة تضم عدداً من موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من وزارة الداخلية والمجلس التنفيذي ودائرة التنمية السياحية ودائرة البلدية والتخطيط ومؤسسة المواصلات في عجمان ومنطقة عجمان الطبية ونادي عجمان لذوي الإعاقة وأكاديمية عجمان .

وأعرب سموه عن سعادته باستضافة الإمارات للأولمبياد الخاص، وقال إن شرف استضافة الأولمبياد يأتي تأكيداً وبرهاناً على المكانة المرموقة والمنزلة العالية التي تتمتع بها الإمارات في دعم المشاريع الإنسانية وصقل المواهب الرياضية وتشجيع الأبطال من أصحاب الهمم باعتبارهم شريحة أصيلة من مجتمع الإمارات محبة للوطن وقادرة على العطاء.

ووجه سموه اللجنة المنظمة بضرورة توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات للوفود الرياضية.