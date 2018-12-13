شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام تاريخي يضرب «المحافظين» البريطاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس تصويتاً بحجب الثقة طرحه نواب محافظون من حزبها اعتراضاً على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست»، لكن النائب عن المحافظين اليك شيلبروك أعلن أن ماي أبلغت نواب حزبها بأنها تعتزم مغادرة منصبها قبل انتخابات العام 2022 ولا تنوي خوض الانتخابات. وأعلن 185 نائباً من حزب المحافظين دعمهم لماي أي أكثر من %50 ممن يحق لهم التصويت، ومن بينهم وزير التجارة ليام فوكس وأمين رئاسة الوزراء ديفيد ليدينغتون ووزير الداخلية ساجد جاويد، الذي طرح اسمه بقوة لخلافة ماي في قيادة حزب المحافظين والحكومة. وقبل ذلك وعدت ماي بأنها «ستقاتل» للحفاظ على منصبها «بكل ما أوتيت من قوة» في حال أسفر اقتراع في حزب المحافظين على سحب الثقة منها.

وسارع العديد من وزراء حكومتها ونواب البرلمان إلى دعمها، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بعد تقارير بأن عدد النواب الذين أعربوا عن دعمهم لها يكفي لفوزها بالتصويت.

وفي تصريحات مليئة بالتحدي في مقر الحكومة، قالت ماي إنها ستقاتل ضد التصويت «بكل ما أوتيت من قوة».كما حذرت من أن الإطاحة بها قد تثير منافسة على الزعامة ستؤخر اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لأسابيع فيما يقترب موعد البريكست في 29 آذار/‏ مارس العام المقبل.

وكانت ماي قالت في تصريح أمام مكتبها في داونينغ ستريت «إن انهماكنا لأسابيع في تمزيق بعضنا إرباً لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانقسامات. أنا على أهبة الاستعداد لإنهاء المهمة»،وصرحت في مجلس العموم لاحقا أن المنافسة على خلافتها «ستعني إما تأخير البريكست أو وقفه»

ولكن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، قال إن انتحاب قيادة جديدة لحزب المحافظين هو «الشيء الأخير الذي تحتاجه بريطانيا في الوقت الحالي».

وتابع جاويد قائلا في تغريدة على موقع «تويتر» إن انتخاب قيادة جديدة للحزب سوف ينظر إليه على أنه نوع من الانغماس في الذات وأمر خاطئ، وأعرب جاويد عن تأييده الكامل لماي.

وقالت وزيرة العمل البريطانية «في هذا الوقت الحرج نحن بحاجة لمساندة رئيسة الوزراء والعمل معها لإتمام اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ أجندتنا المحلية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وزيادة الأجور والوظائف».

ويخشى النواب المحافظون وحلفاء ماي في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي من أن يتحول هذا الترتيب المؤقت بشأن الحدود الإيرلندية مع الاتحاد الأوروبي إلى حل دائم.

وألغت ماي زيارة مقررة إلى دبلن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، إلا أنه لايزال من المتوقع أن تشارك في قمة الاتحاد الأوروبي الخميس.

واتهم زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن ماي الأربعاء ب«ازدراء البرلمان»،وقال غاضبا «من غير المسموح أن تكون هناك أعذار أخرى، أو هروب جديد، ضعي (الاتفاق) أمام البرلمان ودعينا نصوت».

وقالت بيبا كاتيرال أستاذة التاريخ والسياسات في جامعة وستمنستر «أشك في أنها تعرف حقاً ما ستحصل عليه. ربما تريد المحاولة حتى اللحظة الأخيرة فيكون البرلمان في النهاية أمام خيار: الصفقة التي توصلتُ إليها أو لا صفقة».

وقد تواجه ماي مذكرة بسحب الثقة منها تطرحها أحزاب المعارضة، وقال حزب العمال الرئيسي المعارض إن الحكومة في «حالة من الفوضى» لكنه لم يسع بعد للإطاحة بها.

وامتنع حزب العمال عن محاولة الإطاحة بماي حتى يتأكد من إمكانية فوزه.

وقد حث الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الأحرار وكلاهما مناهضان لبريكست حزب العمال على القيام بذلك أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تنظيم استفتاء ثان.

ويتوقف الكثير على ما سيفعله الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يدعم نوابه العشرة حكومة ماي، رغم أنه قال إنه لن يصوت ضد ماي في إطار اقتراح لحجب الثقة عنها لكنه طالبها بالتخلي عن «شبكة الأمان».

من جانبها، قالت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستورجن، إن تصويت حجب الثقة «تذكرة قوية بأن المملكة المتحدة تواجه الفوضى والأزمة بشكل كامل بسبب حرب أهلية ضارية داخل حزب المحافظين». (وكالات)