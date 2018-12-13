شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: متفائلون بـ 2019 رغم التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن «العام 2019 يحمل فرصاً.. ويضم تحديات.. لكننا متفائلون سياسياً.. واقتصادياً.. وإنسانياً».



جاء ذلك خلال حضور سموه أمس، جانبا من فعاليات «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دبي في دورته الحادية عشرة التي تستقطب شخصيات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية ومجموعة من المفكرين والمحللين الاستراتيجيين وصناع السياسات على مستوى المنطقة والعالم، لمناقشة أوضاع العالم والمشاركة في استشراف حالة المنطقة العربية والعالم اقتصادياً وسياسياً للعام 2019.



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اقتصاد العالم في حركة دائمة.. لكننا لا نعتمد على ردود الأفعال.. بل نحاول أن نصنع واقعنا ومستقبلنا»، وأضاف سموه: «المنطقة على موعد مع مشاريع.. وفرص.. ونأمل أن يشهد عام 2019 انطلاق العجلة الخاصة بهذه المشاريع..».



وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن «الفرص الاقتصادية والسياسية تدفعنا للتفكير دوما في الخيارات المفتوحة كافة.. ونحن اخترنا التنمية والحوار والتقدم».



وختم سموه بالقول: «القدرة على استشراف المستقبل هي قدرة على التكيف مع متغيراته والاستفادة من مقدراته».



حضر فعاليات المنتدى.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.



ويهدف المنتدى الاستراتيجي العربي - المنعقد في دورته الحادية عشرة تحت عنوان «حالة العالم في 2019» - إلى تقديم تصورات مستقبلية موثوقة، ووضع مجموعة متكاملة من المعطيات الحالية والمؤشرات المستقبلية في تصرف صناع القرار وواضعي السياسات من أجل صياغة استراتيجيات مدروسة تنطلق من الوضع الراهن سياسيا واقتصاديا، لصناعة خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ.





(وام)