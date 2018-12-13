الاحتلال يقتحم جامعة القدس ويعتدي على طلاب في نابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، «جامعة القدس» في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتدت على مقارها وحطمت أبوابها وبعض ممتلكاتها، وداهمت عدة كليات ومكاتب فيها، كما اقتحمت مقار الكتل الطلابية وحطمت محتوياتها وفتشتها، في حين قرر جيش الاحتلال إعادة هدم منازل جرى بناؤها وتعود لمنفذي عمليات، لا سيما العملية التي وقعت في «تل أبيب» عام 2016، بينما اعتقل 7 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، في وقت اعتقل الاحتلال طالب مدرسة يدعى علي إياد ضراغمة من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وذكرت مصادر محلية من البلدة، أن الاحتلال اقتحم البلدة ولاحق طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية وأطلق عليهم قنابل الغاز والصوت أثناء خروجهم من المدرسة، واعتقل الطالب علي. وفندت منظمة حقوقية رواية «إسرائيل» حول استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية.

واستنكرت «جامعة القدس» اقتحام قوات الاحتلال حرم الجامعة واستهداف مرافقها. وأكدت أن هذا التصرف غير القانوني وغير المبرر يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف المحلية والدولية، واستهتاراً فجاً بأبسط الحقوق الإنسانية الفردية والجماعية.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اقتحام الجامعة، وأشارت إلى أن المخطط الاحتلالي الجاري تنفيذه يهدف لتوتير وتصعيد الأوضاع في الضفة، كجزء من استهدافها للمسيرة التعليمية الفلسطينية برمتها وبشكل خاص في العاصمة المحتلة.

وقرر جيش الاحتلال إعادة هدم منازل جرى بناؤها وتعود لمنفذي عمليات، لا سيما العملية التي وقعت في «تل أبيب» عام 2016. وأجرى جيش الاحتلال مسحاً هندسياً لمنازل منفذي تلك العملية في إطار دراسة إعادة هدمها. وقال بيان الجيش، إنه تم بناء المنازل دون ترخيص بعد هدمها في أغسطس 2016 بناء على أمر عسكري أصدره ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى العسكرية.

وواصلت قوات الاحتلال البحث عن منفذي عملية «عوفرا»، وقال الجيش إن عمليات التقصي تتركز في منطقة رام الله.

وفندت منظمة «بتسيلم» الحقوقية «الإسرائيلية» رواية الجيش بأنه قتل فلسطينياً بالرصاص في الضفة الغربية، أثناء «أحداث شغب» في الرابع من ديسمبر الجاري، قائلة إن كاميرات المراقبة لم ترصد أياً من مثل تلك الأحداث عندما أُطلق عليه الرصاص، وقال مسعفون فلسطينيون إن محمد حبالي (22 عاماً) تلقى رصاصة في رأسه بمدينة طولكرم. وأظهر تسجيل مصور نشرته «بتسيلم» رجلاً يسقط في أحد الشوارع. وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة مختلفة، قالت المنظمة إنها قامت بمضاهاتها بالتسجيل الأول، جنوداً واقفين خلف سيارة، وصوب اثنان منهم بندقيتيهما على ما يبدو. وكان الشخص الذي سقط على الأرض يحمل عصا تحت ذراعه اليمنى، بينما شوهد عدد من الرجال في المكان وقت سقوطه. ولم يُظهر التسجيل المصور، أياً منهم يرشق الجنود بالحجارة، أو وجود أي حجارة على الطريق.

وشارك المئات من مواطني قطاع غزة في جنازة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات فارق الحياة بعد إصابته بشظايا «إسرائيلية» خلال احتجاج على الحدود الأسبوع الماضي. (وكالات)