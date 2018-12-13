شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسفة في مدارس السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

في خطوة مهمة بكل المعايير أقرّت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إدخال مقرر الفلسفة والتفكير الناقد في المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية بدءاً من الفصل الدراسي القادم، منهية بذلك قطيعة طال أمدها مع هذه المادة في منظومة التعليم بالمملكة.

وحسب وزير التعليم العالي، د. أحمد العيسى، فإن هذه الخطوة ستتلوها خطوات في اتجاه تعميم تدريس الفلسفة في المراحل الدراسية المختلفة، لا في المرحلة الثانوية وحدها، «فجميع الطلاب في مختلف المراحل والمستويات بحاجة إلى مقرر لتنمية مهارات التفكير لتعزيز جوانب التفكير النقدي والمساهمة في تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين».

وأضاف أن المقرر الجديد «يعطي الطلاب والطالبات جرعة في مجال التفكير الناقد والفلسفة، واستخدام الأدوات الصحيحة، والتعرف على ما يدور في هذا الفلك من نظريات ومعارف متأصلة».

أما المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، فأشار إلى أنه في إطار تطوير مناهج المرحلة الثانوية وتعزيز التفكير الناقد أدخلت في المقرر الدراسي مبادئ الفلسفة والقانون.

لكي ندرك الأبعاد المهمة لهذا القرار المفصلي في تاريخ التعليم بالسعودية، يتعين التذكير بأنه شاعت في المراحل السابقة فتاوى واجتهادات تنظر إلى الفلسفة بوصفها «منكراً، لا يجوز الخوض فيه»، للدرجة التي اعتبر معها البعض ممن كان لهم سطوة على التعليم عالماً مثل ابن سينا كافراً، كما ذهب إلى ذلك صالح الفوزان، فيما كفّر آخرون الفارابي، الذي يطلق عليه في تاريخ الفلسفة، لأهمية مساهماته بـ «المعلم الثاني»، كون أرسطو هو «المعلم الأول».

سبقت وزارة التعليم إعلان هذا القرار بتنظيم ورش لتدريب المعلمين والمعلمات على تدريس المقرر الجديد، تركزت على «كيفية اكتساب مهارات التفكير الفلسفي لدى الطلاب، والتي تتضمن مهارات التفكير الناقد والإبداعي، والتفكير التعاوني والمهارات الاجتماعية، وتنمية مهارات الذكاء العاطفي لديهم، وتمكينهم من تبرير وجهات نظرهم باستخدام حجج منطقية، وجعلهم أكثر مرونة في تفكيرهم بما يسهل عليهم فحص وتقبل الأفكار الجديدة والمختلفة».

بهذا القرار، والمؤمل أن تليه قرارات أخرى مشابهة، تبدأ السعودية من البداية الصحيحة، أي من إصلاح وتطوير منظومة التعليم، من أجل تحقيق تنشئة سوية لأبناء الغد، من خلال شحذ أذهانهم بالتفكير العلمي والنقدي، وتحرير أدمغتهم من الترهات التي تضخّها ماكنة التكفير وتعميم الجهل.

قلنا في حديث الأمس، إن هزيمة الداعشية، وكل ما هو على شاكلتها، تبدأ بهزيمة بذور فكرها، ونرى أن ما قامت به السعودية هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

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