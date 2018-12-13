«فورين بوليسي»: قطر سلّمت خزائن الدولة ل «الإخوان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت مجلة «فورين بوليسي» النظام القطري بتسليم خزائن الدولة لتنظيم الإخوان المسلمين الذي يشكل تهديداً إرهابياً لدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، وشرحت العلاقات الطويلة بين «الإخوان» ونظام «الحمدين»، ووصفتها بأنها إرث الأمير السابق حمد بن خليفة.

ودعت المجلة إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتشديد الضغوط على نظام الدوحة.

وأضاف التقرير: قبل عام، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر «مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر، وأصدرت عدداً من المطالب، بينها ترحيل شيخ الفتنة يوسف القرضاوي إلى مصر، كما كان من ضمن المطالب أن تنهي قطر كل الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه لجماعة «الإخوان» والجماعات الإرهابية الأخرى، ووقف جميع العلاقات العسكرية والاستراتيجية مع إيران.

ومضى التقرير للقول: هذه المطالب قد وافقت عليها قطر عام 2014 بعد سحب السفراء من الدوحة في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، والذي التزم الحياد في تلك الأزمة.

وشرح التقرير علاقات قطر الاستراتيجية مع النظام الإيراني بالقول: لقد دفع النظام في قطر ما يقارب مليار دولار كفدية إلى الحرس الثوري وميليشيات حزب الله في العراق، في واحدة من أضخم عمليات دعم الإرهاب في العالم.

وفند التقرير علاقة قطر بتنظيم «الإخوان»، والممتدة إلى عقود، بالقول: مع وجود مثل هذا النوع من الإيديولوجية الخطيرة؛ قد يبدو من الغريب أن جماعة «الإخوان» قد وجدت داعماً قوياً في قطر؛ حيث كانت تربطها علاقات مع قطر منذ ستة عقود. ويتابع التقرير: إن العلاقة الوثيقة بين التنظيم وقطر هي إرث أمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني.

ووفقاً لسفير فرنسي سابق في الدوحة، يعتقد حمد أن مفتاح النجاح المستقبلي للبلدان العربية، هم القادة الذين لديهم جذور إسلامية متشددة عميقة. كان يُعتقد أن جماعة «الإخوان» هي المجموعة الوحيدة المنظمة بما يكفي لتكون قادرة على تمكين هؤلاء لقيادة الدول العربية.

واليوم، فإن المشهد الاجتماعي والسياسي لقطر بشكل عام، وتحديداً (مدارسها، ووسائطها الإعلامية، وأوقافها المالية، وخاصة السياسة الخارجية)، كلها تتوافق بدرجات متفاوتة مع إيديولوجية «الإخوان».

ففي سياستها الخارجية، موّلت قطر حركة حماس وقطاع غزة بأكثر من 250 مليون دولار سنوياً، كما أرسلت مليارات الدولارات إلى «الإخوان» في مصر لدعم ترشح «مرسي»، وأرسلت ملايين الدولارات لدعم مرشحي «الإخوان» في تونس، ودعمت جميع التنظيمات المتطرفة في سوريا وليبيا مثل جبهة النصرة وأنصار الشريعة في ليبيا، كما موّلت حركات متطرفة إخوانية في مصر بعد إسقاط «مرسي». ليس ذلك فحسب فقد ظهرت مؤخراً تقارير تتحدث عن انخراط قطر مع «الإخوان» في دعم التنظيم خارج الشرق الأوسط، ففي السنوات الأخيرة، تم اتهامها بتقديم أكثر من 175 مليون دولار لجماعات مرتبطة ب«الإخوان» في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وفي الداخل، ترزح وسائل الإعلام في قطر أيضاً تحت تأثير جماعة «الإخوان»، وخير مثال على ذلك قناة الجزيرة.

وختم التقرير بالقول: إن جماعة «الإخوان» من أكبر التهديدات الإرهابية للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط. ووجه التقرير دعوةً صريحةً إلى إدارة ترامب، للضغط على قطر الممول الرئيسي للتنظيمات الإرهابية في العالم، لإنهاء دعمها لجماعة «الإخوان» والنأي عن إيران.