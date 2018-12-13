«إكسبو الشارقة» يبحث تعزيز حضور المؤسسات الكينية في فعالياته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيروبي: ”الخليج 365”

بحث مركز إكسبو الشارقة مع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات الاقتصادية في جمهورية كينيا، سبل تعزيز مشاركة المؤسسات والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الكينيين في فعاليات المعارض الدولية المتخصصة التي ينظّمها المركز على مدار العام.

جاء ذلك خلال مشاركة المركز ضمن البعثة التجارية التي تُنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جمهورية كينيا في إطار جولتها الإفريقية، والتي تهدف إلى تطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي بين الشارقة وكينيا وبحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين.

وناقش وفد إكسبو الشارقة برئاسة سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في المركز، خلال مشاركته ضمن فعاليات البعثة إلى العاصمة الكينية نيروبي التي جرت خلال الفترة 9-11 ديسمبر الجاري، آفاق التعاون المشترك وإمكانية تبادل الخبرات، واستعراض التسهيلات المقدمة للمستثمرين والعارضين والزوار لمركز إكسبو الشارقة، فضلاً عن أفضل الممارسات في مجال صناعة المعارض بين المركز والجهات المسؤولة عن قطاع المعارض في كينيا، حيث التقى الوفد عدداً من المسؤولين الكينيين من أبرزهم بيتر مونيا وزير الصناعة والتجارة والتعاونيات، وموانجي كينجوري وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وكيبرونو كيتوني رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، ومايك مبوفي سونكو حاكم مدينة نيروبي، وريتشارد نجاتيا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة.

وقال سلطان شطاف إن مشاركة المركز ضمن البعثة التجارية التي نظّمتها غرفة الشارقة، جاءت بهدف استعراض دور الإمارة الرائد على خريطة صناعة المعارض الإقليمية والدولية ومقوماتها الفريدة على هذا الصعيد.

وأضاف شطاف أن جهود المركز تركزت خلال الزيارة على تسليط الضوء على أهمية إكسبو الشارقة وموقعه الاستراتيجي ودوره الحيوي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الترويج للفعاليات الاقتصادية والثقافية والسياحية التي يُنظّمها ويستضيفها المركز على مدار العام، حيث جرى حث المعنيين في كينيا لتشجيع مجتمع الأعمال الكيني على المشاركة في فعاليات الدورة ال15 من معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب 2019»، المقرر إقامته خلال الفترة 14-17 يناير المقبل.