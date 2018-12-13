شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطة وقود تخلط البنزين بالماء في حفر الباطن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حفر الباطن: أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، الیوم الأربعاء، محطة وقود بشارع الستین بحفر الباطن؛ وذلك لمخالفتھا أحكام نظام الغش التجاري. وباشر مراقبو الوزارة بلاغاً مقدماً من مواطن يشكو من خلاله المحطة، حیث تعطّلت مركبته بسبب البنزين المغشوش؛ ما دفع الوزارة إلى إلزام صاحبھا بإصلاح مركبات المتضررين واستدعائه لإكمال الإجراءات النظامیة بحقه. وكان مقطع فیديو متداول أظھر مواطناً يتحدث من داخل المحطة ممسكاً بقارورة بلاستیكیة وبداخلھا سائل غريب “بنزين مخلوط بالماء” ادعت المحطة أنه بنزين 91؛ ما أدى إلى تضرُّر مركبته وتوقفھا عن السیر.

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق محطة وقود تخلط البنزين بالماء في حفر الباطن (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.