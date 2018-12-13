الشرطة الفرنسية: مُطلق النار في ستراسبورج لا يزال طليقا

أكد الشرطة الفرنسية أن الشخص الذي أطلق النار في سوق عيد الميلاد بستراسبورج وقتل 4 أشخاص وأصاب 10 آخرين، لا يزال طليقا.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، أنها أصابت المهاجم بعد محاصرته، وتبادلت إطلاق النار معه.

كما أعلنت الشرطة الفرنسية أنها تعرفت على المهاجم، وأنه يبلغ من العمر 29 عاما، وأشارت إلى أنها نشرت وحدات عسكرية خاصة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وذلك بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وقال رئيس بلدية ستراسبورج رولان ريس لوكالة "فرانس برس" إنّ الهجوم أوقع "أربعة قتلى وحوالى 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة حياتهم في خطر".



وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال وزير داخلية البلاد كريستوف كاستانير إلى موقع حادث إطلاق النار.

وأوضح مسؤول في الرئاسة الفرنسية أنه جرى إبلاغ ماكرون بالحادث، لافتا إلى أنه يتابع التطورات.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" أن هناك "حدثا أمنيا خطيرا في ستراسبورج.. يتطلب من السكان البقاء في منازلهم".





ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية الأنظار إلى أن البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من ستراسبورج مقرا له، تم إغلاقه بعد تقارير عن إطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان والموظفين والصحفيين من مغادرة المبنى.

والبرلمان في دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الأوروبيين والمسؤولين الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورج من بروكسل.

ويأتي هذا الحادث بالتزامن مع ضغوط تتعرض لها الحكومة الفرنسية التي تواجه منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أسوأ موجة مظاهرات عرفتها البلاد منذ احتجاجات عام 1968.