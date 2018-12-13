محادثات السويد.. وفد «الحوثي» يوافق على اتفاق الحديدة

وقال عضو الوفد جمال عامر: "وافقنا على الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وانسحاب كل الأطراف من مدينة الحديدة بإشراف من لجنة أممية".
وحول عودة الأوضاع في المدينة إلى ما قبل سبتمبر 2014، فيما يتعلق بالجانب الإداري، صرح عامر بأنّ الاتفاق لا يتضمن أي إشارة إلى ذلك، كما أن من يدير الحديدة، "هي القوات الأمنية المتواجدة من أبناء الحديدة".
وأوضح: "اتفقنا على البدء بخطوات التهدئة والوقف الشامل لإطلاق النار وفتح المعابر، لكن الطرف الآخر أصر على فتح المعابر ونزع الألغام فقط ولم يوافق على وقف إطلاق النار الشامل".
وأضاف: "لكن الطرف الآخر يصر على أن يكون المطار محليًّا".
وفي وقت سابق أمس، سلمت الأمم المتحدة، طرفا الأزمة في مشاورات السويد، مسودات لاتفاقيات حل 5 قضايا رئيسية، تتعلق بملفات "الإطار السياسي، الحديدة، تعز، البنك المركزي، والمطار (مطار صنعاء)"، بحسب مصدر بمكتب جريفيث.
وأمس الأول الثلاثاء، تبادل الطرفان قوائم بـ16 ألف أسير من الجانبين، ومن المقرر بدء عمليات تبادل الأسرى بينهما في الـ20 من يناير القادم، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويسعى المجتمع الدولي لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات وأودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.
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