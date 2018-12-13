شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دُشنت، بالمجلس الشعبى الوطنى الجزائري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية- الإيطالية.

وذكر بيان للمجلس أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الجزائرى عبد الحميد سى عفيف، الذى شهد تدشين المجموعة البرلمانية بحضور سفير إيطاليا بالجزائر باسكال بيرارا، أشاد فى كلمته بالديناميكية فى العلاقات المميزة التى تربط البلدين لاسيما بعد توقيعهما على اتفاقية صداقة وتعاون وحسن الجوار فى 2003 والتى فتحت آفاقا جديدة جسّدها حوار مثمر وتشاور سياسى بناء فى إطار شراكة استراتيجية تجمع الجزائر ببلد يعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين.

وأعرب عن أمله فى أن يسهم تنصيب هذه المجموعة البرلمانية للصداقة، فى تعزيز أواصر الصداقة وتقريب الرؤى حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية مجموعات الصداقة كآليات فعالة من شأنها تنشيط القنوات الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون البرلمانى بين الهيئتين التشريعيتين.

من جانبه، أثنى السفير الإيطالي، على مستوى العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين ، مؤكدا حرص بلاده على ترقيتها إلى أعلى المستويات بالنظر إلى المصالح المشتركة والإمكانات المتاحة عند البلدين لتجسيدها على أرض الواقع.