طيران اليمنية يعلن توقف تعامله مع الوثائق الصادرة من حكومة الانقلاب.. وثيقة

الخليج 365 أعلنت الخطوط الجوية اليمنية توقف تعاملها مع جميع المسافرين الصادرة وثائقهم، من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وجاء ذلك في وثيقة تحصل عليها 'الخليج 365 ' من مصادر مطلعة، تفيد تلك الإجراءات. ووفق ما أقرته الوثيقة التي قضت بتلك الإجراءات بتاريخ 6 ديسمبر، فإنه سيتم اعتماد الوثائق الصاعدة من المناطق المحررة فقط. هذا ووصلت المشاورات اليمنية السويد، بحسب مصادر في فريق المفاوضين، أن شركة أمنية مهمة ستتولى عملية تفتيش الطائرات في مطار صنعاء قبل اقلاعها باتجاه عدن وسيئون لتجنب التفتيش مرة اخرى.

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