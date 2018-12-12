شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحاصر منزلا فى بلدة "كوبر" شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى منزل الأسير المحرر عمر البرغوثى والد الأسير صالح البرغوثى فى بلدة كوبر شمال رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال عززت من تواجدها فى كوبر بأكثر من 20 مركبة عسكرية وأطلقت قنابل الصوت داخل منزل الأسير المحرر عمر البرغوثي، وتم عزل أفراد أسرته، وإخراج كافة الشبان الذين تواجدوا فى المنزل لمؤازرة أهله.

كما أصيب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال خلال اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون" أطلقت النار صوب مركبة عمومية كانت تمر من شارع سردا، قبل أن تعتقل سائقها البرغوثي، دون أن يتسنى معرفة إن كان أصيب أم لا.